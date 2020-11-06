شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع أعلى 1900 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس بشكل ملحوظ وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين حيال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ولم يتم الحسم بعد في الانتخابات الرئاسية حيث أثار الرئيس "دونالد ترامب" اتهامات بشأن وجود عمليات تزوير وبطاقات انتخابية لمتوفين البلاد كما طالب بإعادة الفرز في جميع الولايات التي تقدم فيها منافسه "جو بايدن".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة مستوى 751 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 740 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% أو ما يعادل 50.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1946.8 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1954.3 دولار وأقل سعر عند 1902.2 دولار.