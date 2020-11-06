شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الانخفاض عقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، واتجه نحو مزيد من الانخفاض عقب بيان الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل مستوى 751 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 740 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



كما ستعلن وزارة العمل الأمريكية غدا عن تقرير الوظائف الشهري للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة.



ولم يتم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في أمريكا بعد مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "دونالد ترامب".



وفي سياق منفصل، ثبت الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وأشار إلى أن الاقتصاد يتعافى لكن لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا متعهدا ببذل ما يمكن لإعادته إلى مسار النمو.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.