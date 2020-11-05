شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 5-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 5-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة للخدمات التعليمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن شرق الدلتا، الألومنيوم العربية، مصر للزيوت والصابون، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 269.3 مليون ورقة مالية بقيمة 973.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.9 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.15%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.8 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.9 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1152 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

أبوقير للأسمدة

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن القوائم والمؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 11.99%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 686.6 مليون جنيه مقارنة مع 751.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 8.65%، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.46 جنيه مقابل 0.50 جنيه بنسبة انخفاض 8%.

ايجيترانس

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، عن مؤشرات القوائم المالية غير المدققة (مستقلة-مجمعة) والمنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث انخفضت الأرباح عن فترة المقارنة وذلك نتيجة انخفاض أرباح التشغيل، والفرق بين صافي الربح في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بالقوائم المالية المجمعة غير المدققة مبلغ 907 جنيه يمثل نصيب الحقوق غير المسيطرة في أرباح الشركات التابعة، وبخصوص اختلاف الأرصدة عن فترة المقارنة في 30 سبتمبر لعام 2019، وذلك نتيجة تطبيق معيار التأجير التمويلي رقم 49 بناءً عليه تم تعديل سنوات المقارنة ابتداءً من عام 2019.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه 342.3 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، 47.9 ألف سهم، 134 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 14 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47.9 ألف سهم، 46.7 ألف سهم، على التوالي.

شطب قيد الكرمة

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية، إعمالاً لحكم البند رقم (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناءً علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (130) لسنة 2020 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.