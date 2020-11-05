شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل بـ"القابضة الكيماوية " يؤكد توطين التكنولوجيا يقلل من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على صبرى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن توطين التكنولوجيا الصناعية يساهم بشكل مباشر فى خفض الاستيراد وبالتالى تحسين الميزان التجارى مما ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد الوطنى ، موضحا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن هناك حاجة ضرورية لتحديد السلع والمنتجات التى نستوردها وبحث تصنيعها فى مصر من خلال القطاع الخاص ، لافتا أن القطاع الخاص لم يستغل الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فى مجال الطاقة أو البنية الأساسية والأراضى الصناعية ، بجانب الاصلاحات التشريعية الكبيرة التى حسنت من مناخ الاستثمار .

وأضاف صبرى ، أن القطاع الخاص المصرى لم يساهم المساهمة المتوقعة فى نمو الاقتصاد وفى التوسع فى الصناعة ، وبالتالى من المهم أن يدخل القطاع الخاص بقوة فى مختلف الصناعات والاستفادة من المزايا الكبيرة خاصة أن القطاع الخاص قادر على توفير الاف الوظائف للشباب ، مما يساهم فى القضاء على البطالة ، لافتا الى أنه من أبرز القطاعات التى يمكن القطاع الخاص دخولها حاليا قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات " الهجين " التى تعمل بالكهرباء والوقود التقليدى والمساهمة فى تحويل مصر لمركز اقليمى لها وتصديرها لافريقيا ومختلف دول العام ، لافتا أن صناعة الأمونيا والأسمدة أيضا من الصناعات التى يمكن التوسع فيها نظرا لوجود وفرة فى الغاز الطبيعى .