شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يؤكد التزامه باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس قراره بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع التوقعات.



وذكر البنك المركزي في بيان صادر اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بالفعل لكن وتيرة التعافي لا تزال دون المستوى المتوقع.



وأكد الاحتياطي الاتحادي على أنه سيستخدم كافة الوسائل والأدوات المتاحة في جعبة سياسته النقدية من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وأبقى البنك المركزي على حجم برنامج مشترياته الشهرية من السندات عند 120 مليار دولار.