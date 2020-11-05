شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع في ظل عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض المخزونات النفطية في أمريكا بثمانية ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بشكل كبير.



هذا، ولم يتم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في أمريكا بعد مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 38.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 38.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 41 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.