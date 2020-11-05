شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تلامس الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 25.06 ويحاول اختراقه، ليدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 26.00، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه نحو 23.60 مبدئياً.

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