شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يجتاز الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب اندفاعه الصاعد لينجح بتخطي مستوى 1934.86 ويؤكد فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1967.90 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1934.86 يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار الارتفاع المقترح.

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