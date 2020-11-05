شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية ، اليوم الخميس ، بقيمة 8 جنيهات، تزامنا مع ارتفاع سعر أونصة الذهب لـ 1945 دولار، وذلك بسبب الغموض حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 846 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 725 جنيها

عيار 21 : 846 جنيها

عيار 24 : 966 جنيها

الجنيه الذهب : 6768 جنيها

السعر العالمي : 1945 دولار

وكان سعر الذهب ارتفع صباح اليوم بقيمة 11 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمصر، ثم ارتفع 8 جنيهات بالتعاملات المسائية ليصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب في مصر 19 جنيها للجرام على مدار تعاملات اليوم.

و تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مقابل اليوان الصيني، وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، بالتزامن مع أحداث الإنتخابات الأمريكية بين جو بايدن وترامب ، وهذا رفع الطلب على الملاذات الآمنة وعلي رأسها الذهب الذى ارتفع أكثر من 30 دولارا في جلسة واحدة.

غير أن الدولار ارتفع أمام عملات أخرى، إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة، بحسب رويترز.