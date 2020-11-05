شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 4.2 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها يرتفع بنسبة 1.08% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 1152.78 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 609.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 304 مليار جنيه إلى 306 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.7 مليار جنيه إلى 193.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 495.7 مليار جنيه إلى 499.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.623 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.330 مليار ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 27.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.3 مليون ورقة منفذة على 2252 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 47.06% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.94%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 592.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 55 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 833.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 138 ألف عملية.