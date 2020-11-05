شكرا لقرائتكم خبر عن أسترا الصناعية تتحول للربحية وتُسجل 19.2 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 14.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 29.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي الربح في قطاعات الأدوية والكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في جميع القطاعات وانخفاض الخسائر في مشروع مشترك.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 433.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 447.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 58.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.