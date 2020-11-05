شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أبومعطي للمكتبات تتراجع 82% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 82.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 2.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 34.95% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كذلك سددت الشركة فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال كما تم تحميل مكافاة اعضاء مجلس الادارة بقيمة 900 ألف ريال فى الربع الحالي على قائمة الأرباح والخسائر بينما كانت تسجل توزيع أرباح وتخصم من الأرباح المبقاة.

وانخفضت المبيعات إلى 60.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 92.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.72 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 1 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.