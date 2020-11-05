شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأندلس العقارية تتراجع 78% بالربع الثالث لانخفاض الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 78.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 11.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 26.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية خلال الربع الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي أدى الى انخفاض مجمل الربح.

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كذلك انخفضت حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة نتيجة تكوين مخصصات خصومات للمستأجرين في المولات والمراكز التجارية التابعة لها، وسجلت خسارة انخفاض في القيمة لبعض العقارات الاستثمارية.

وانخفضت المبيعات إلى 37 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 42.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال بالنصف الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 35.4 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.