شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل مكاسبه ويرتفع بأكثر من 1% أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة فضلا عن تأثير قرار البنك المركزي في أسترالي هذا الأسبوع.



وكان البنك المركزي الأسترالي قد قرر خفض معدل الفائدة من 0.25% إلى 0.10% في خطوة متوقعة كما أطلق برنامجا لشراء السندات الحكومية.



يأتي ذلك في إطار دعم البنك المركزي للسياسات الحكومية التي تهدف إلى مساندة الاقتصاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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هذا، ولم يتم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في أمريكا بعد مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "دونالد ترامب".



ودعا "ترامب" إلى وصف ما أسماه بالتزوير في الانتخابات حيث ذكرت حملته الانتخابية بأن حتى الأموال صوتوا في هذه الانتخابات لصالح "بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.7267، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7276 في حين سجل أقل سعر عند 0.7246.