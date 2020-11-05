شكرا لقرائتكم خبر زيادة مدة الدعم إلى عامين للمستفيدات من «وصول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.وحرصا على سلامة المستفيدات من برنامج «وصول» وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.
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