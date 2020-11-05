الاقتصاد

زيادة مدة الدعم إلى عامين للمستفيدات من «وصول»

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- بواسطة أيمن الوشواش - زاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مدة دعم استفادة الموظفات السعوديات من برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا، وذلك وفقا لتحسينات جديدة التي أجريت على البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، حيث شملت التحسينات الجديدة على البرنامج رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات إلى 1100 ريال بدلا من 800 ريال شهريا.

ووفقا للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.

وحرصا على سلامة المستفيدات من برنامج «وصول» وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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