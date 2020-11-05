الوطنية للإسكان تطلق «خيالا» في جدة و«المهندية» بالرياض

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي على أن مشروع (خيالا) يأتي ضمن خطط الشركة في تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب جميع الفئات المستهدفة في برنامج سكني، وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، حيث تمت مراعاة أبرز معايير جودة الحياة والخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين.وأوضح البطي أن مشروع «المهندية» يقع على مساحة تتجاوز 369 ألف م2، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية (الجوان) الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي على مقربة طرق محورية ورئيسة يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال بأقساط شهرية ميسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.
«خيالا»
شمال مدينة جدة
يوفر 3521 وحدة
المساحة
1.500.000 م2
«المهندية»
شمال مدينة الرياض
يوفر 628 فيلا
المساحة 369.000 م2
مشروع
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