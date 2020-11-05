شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان تطلق «خيالا» في جدة و«المهندية» بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع «خيالا» في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير عدد 3521 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة في حي الفلاح شمال محافظة جدة بالقرب من طريق الحرمين الرئيس الرابط بين أحياء المحافظة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية . كما أطلقت مشروع «المهندية» ضمن مشاريع ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير 628 فيلا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي على أن مشروع (خيالا) يأتي ضمن خطط الشركة في تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب جميع الفئات المستهدفة في برنامج سكني، وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، حيث تمت مراعاة أبرز معايير جودة الحياة والخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين.

وأوضح البطي أن مشروع «المهندية» يقع على مساحة تتجاوز 369 ألف م2، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية (الجوان) الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي على مقربة طرق محورية ورئيسة يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال بأقساط شهرية ميسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

«خيالا»

شمال مدينة جدة

يوفر 3521 وحدة

المساحة

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1.500.000 م2

«المهندية»

شمال مدينة الرياض

يوفر 628 فيلا

المساحة 369.000 م2

مشروع