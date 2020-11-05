شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. "التخطيط" تعلن اعتماد 6.8 مليار جنيه لتنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 – 11- 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية والتي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى :-

وزير المالية يعلن تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات وطلبات التصدير رغم كورونا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام ٥١,٤ نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني علي التوالي، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، موضحًا أن رقم المؤشر المحقق في أكتوبر 2020، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلي جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل ٥٣,٤ نقطة وطلبات التصدير الجديدة 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات ٥٤ نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير ٥٣,٦ نقطة بزيادة 1.7 نقطة عن الشهر السابق، وهي أعلي زيادة شهرية تتحقق منذ عام 2014

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

البنك المركزى يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام

صورة أرشيفية

يعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2020.

كان مسئول مصرفى كشف أمس، عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.

وقال المصدر في تصريحات صحفية له إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.

وأكد المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.





التخطيط: الصادرات الخضراء بلغت 11.2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن تطور الميزان التجارى من المنتجات الخضراء، وذلك فى إطار توجهات الدولة لدمج البُعد البيئى فى الخطط التنموية، وتشجيع التوجه نحو الاستثمارات العامة والخاصة الخضراء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودمج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة، فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض العجز التجارى من المنتجات الخضراء إلى 8.51 مليار دولار مقارنةً بعجز بلغ 13.6 مليار دولار عام 2015، وارتفاع نسبة تغطية الصارات والواردات إلى 32.4% عام 2019 مقارنةً بنسبة بلغت 11% عام 2015، لافتةً إلى أن نسبة الصادرات الخضراء تمثل 13.3% من جملة الصادرات المصرية فى 2019، فى حين تمثل الواردات الخضراء نسبة 16% من جملة الواردات المصرية خلال ذات العام.

التخطيط: 6.8 مليار جنيه اعتمادات مدرجة بخطة 2020/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" فى محافظة شمال سيناء للعام المالى 20/2021، وذلك فى إطار إطلاق خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثانى على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل فى توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.

Advertisements

وأضافت أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجارى تنفيذها فى محافظته أو مدينته وقريته

ولفتت إلى أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6,8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.





المصرية للاتصالات: الترددات الجديدة تساهم في تحسين جودة الخدمات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل 305 مليون دولار أمريكي تسدد على ثلاث دفعات، بحيث يتم سداد 50% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي عند التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار الأمريكي، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك في موعد أقصاه عامان من تاريخ التوقيع.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الدائم نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للشركة، من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتطلعاتهم المستقبلية، وبما يتماشى أيضا مع استراتيجية الشركة نحو التحول من مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.





مصدر بـ"الاتصالات" يكشف الطرح الأخير لترددات المحمول الأعلى عائد في مصر

صورة أرشيفية

كشف مصدر مطلع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق الطرح الأخير للترددات المخصصة لشركات المحمول، أعلى عائد للدولة سواء كان في الطروحات السابقة على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وذلك بعد إتباع جهاز تنظيم الاتصالات آلية الطرح لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة-لأول مرة- ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الطرح تضمن إتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة ليحقق تأثير إيجابي على تنافسية الجودة، ومراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، وجاء تماشياً مع المعمول به دولياً.

تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-11-2020

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 5-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند 609.628 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة.