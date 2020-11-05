شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشمالية تتراجع 18.3% بالربع الثالث لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الخميس، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 18.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 21.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 30.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض كمية المبيعات وزيادة مخصص الزكاة ومخصص ضريبة الدخل.

وانخفضت المبيعات إلى 172.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 194.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 63.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.