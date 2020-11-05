صندوق الاستثمارات يضخ 1.3 مليار دولار في أكبر شركة تجزئة بالهند

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ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة جيو بلاتفورمز، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات «Reliance Industries”.وتأتي الصفقة امتدادا لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم، ويعد قطاع التجزئة في الهند واحدا من أكبر القطاعات الواعدة.
وكإحدى الشركات التابعة لشركة ريلاينس للصناعات، تعد شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نموا، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12,000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.
وتُحدث الشركة تغييرا جذريا في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الالكترونية.
ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث يركز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
نستهدف تنوع الدخل
«سعداء بتعزيز شراكتنا مع ريلاينس للصناعات، الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولا فيها. سيمكننا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل».
ياسر الرميان - محافظ صندوق الاستثمارات العامة
نتطلع لدعم الصندوق
«تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة، ويسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكا مهما في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، وندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموحة لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند».
موكيش أمباني - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات
ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة:
- أكبر شركات التجزئة في الهند
- أسرع شركات التجزئة نموا
- لديها 12,000 متجر في مختلف أنحاء الهند
- تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة
- ريلاينس للصناعات المحدودة (ريل):
- شركة هندية متعددة الجنسيات مقرها في مومباي - الهند
- تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات والمنسوجات والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة والاتصالات
- تمتلك شركات في جميع أنحاء الهند
- واحدة من أكثر الشركات ربحية في الهند
- أكبر شركة للتداول العام في الهند من حيث القيمة السوقية
- أكبر شركة في الهند مقيمة بالإيرادات
- أول شركة هندية تخترق قيمتها السوقية 100 مليار دولار
- احتلت المرتبة 106 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لأكبر شركات العالم اعتبارا من 2019
- احتلت المرتبة الثامنة بين أفضل 250 شركة عالمية للطاقة من قبل بلاتس اعتبارا من 2016
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