شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يضخ 1.3 مليار دولار في أكبر شركة تجزئة بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة أمس اتفاقية لاستثمار نحو 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة «Reliance Retail Ventures Limited»، أكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04%.

ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة جيو بلاتفورمز، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات «Reliance Industries”.

وتأتي الصفقة امتدادا لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم، ويعد قطاع التجزئة في الهند واحدا من أكبر القطاعات الواعدة.

وكإحدى الشركات التابعة لشركة ريلاينس للصناعات، تعد شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نموا، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12,000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.

وتُحدث الشركة تغييرا جذريا في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الالكترونية.

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث يركز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

نستهدف تنوع الدخل

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«سعداء بتعزيز شراكتنا مع ريلاينس للصناعات، الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولا فيها. سيمكننا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل».

ياسر الرميان - محافظ صندوق الاستثمارات العامة

نتطلع لدعم الصندوق

«تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة، ويسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكا مهما في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، وندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموحة لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند».

موكيش أمباني - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات

ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة: