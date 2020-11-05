شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع بأكثر من 2% متجاوزا مستوى 28 ألف نقطة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وانتظار صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة سجل مستوى 751 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 740 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".

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كما ستعلن وزارة العمل الأمريكية غدا عن تقرير الوظائف الشهري للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة.



وفي سياق منفصل، لم يعلن حتى الآن عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإن كانت البيانات الأولية تشير إلى فوز "جو بايدن" بالرئاسة على حساب "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.04% (ما يعادل 567 نقطة) إلى 28415 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 280 نقطة) إلى 11870 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.3% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 3520 نقطة.