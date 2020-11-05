الاقتصاد

عقود النيكل تواصل الحفاظ على الزخم الإيجابي وسط انخفاض الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود النيكل خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الحفاظ على الزخم الإيجابي في الآونة الأخيرة بالتزامن مع ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


وتترقب الأسواق عن كثب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والكشف عن فوز أي من مؤشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".


وتشهد العملية الانتخابية في أمريكا انقساما حيث أعلن كل طرف من المرشحين فوزه في الانتخابات أو اقترابه بالفعل من حسم النتيجة، وهو ما لم يحدث بعد.

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ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقريرها الشهري لوتير التوظيف ومعدل البطالة عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل (المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات) بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 15.398 ألف دولار للطن.

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