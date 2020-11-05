شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يصل إلى الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب تداولات إيجابية قوية جديدة ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 1934.86، مع ضرورة مراقبة الحركة القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1967.90، بينما يمثل الثبات فوق 1901.80 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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