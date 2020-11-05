شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يندفع نحو الأعلى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً قوياً لمستوى 1.3000 ويتجه نحو تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق هذا المستوى سيقود السعر للتوجه نحو 1.3265 كهدف إيجابي تالي، بينما كسره والتداول دونه سيضغط على السعر لاستئناف السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.2845.

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