شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يحقق مكاسب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.1770 ويتجه نحو التحول نحو الارتفاع، مع الإشارة إلى أن الحذر مطلوب أثناء التداولات القادمة بالتزامن مع اقتراب انتهاء الانتخابات الأمريكية، حيث من المتوقع أن نشهد تداولات مختلطة وقوية قد تسبب حركات غير منتظمة لأزواج العملات الرئيسية.

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