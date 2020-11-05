شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 25.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.15 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% رابحاً 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2160.44 نقطة، وربح رأس المال السوقي 980 مليون درهم، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.6% رابحاً 28.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.013 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 24.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 718.479 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% رابحاً 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.82 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% رابحاً 14.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3550.550 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.3% خاسراً 1358.80 نقطة ليغلق عند مستوى 17261.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 262.9 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.02%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%.

وقفز 45 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 9.37%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.78%، فيما تراجع 146 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 5.40%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 5.11%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 675 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2160.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.6 مليون سهم محققة ما قيمته 144.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2412 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 4.26%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.77%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.8 مليون ورقة بقيمة 55.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.12%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.6% رابحاً 28.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.013 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 24.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 718.479 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.5 مليون سهم، بقيمة 446.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3465 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.

Advertisements

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.69%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دانة غاز بنسبة 2.88%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.97%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.27%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 90.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيممة 608 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعاً بصعود سهم شركة انفستكورب القابضة بنسبة 2.68%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.66% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.83% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 6.52%، عقارات السيف بنسبة 1.18%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.99%، كما هبطت أسهم المصرف الخلجي التجاري بنسبة 2.50%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.36%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بسنبة 0.99%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5474.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.58 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4406.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 124.8 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسبة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.33%، يليه سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 5.52%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5.50%، فيما تصدر سهم شركة البريق القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 22.08% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.16%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 9.675%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% رابحاً 14.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3550.550 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 395.2 ألف ريال عبر تنفيذ 140 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 3.08%، ثم سهم، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة " بنسبة 2.33%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.27%، فيما تراجعت سهم وحيد وهو سهم "أريدو" بنسبة 0.52%، كما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 75.4 ألف ريال عماني.