شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8089.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.3% خاسراً 1358.80 نقطة ليغلق عند مستوى 17261.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 262.9 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وصعدت 5 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.02%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%.

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وقفز 45 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 9.37%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.78%، فيما تراجع 146 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 5.40%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 5.11%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 675 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت المجموعة إيرادات بلغت 4.3 مليار ريال سعودي مقابل 5.6 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 23.663%، وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة 143 مليون ريال سعودي مقابل 544 مليون ريال سعودي، وبلغت خسارة السهم 0.32 ريال مقابل 1.2 ريال.