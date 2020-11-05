شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 5-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 5 نوفمبر، ارتفاعا بقيمة 11 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1919 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين، وكشف شريف ذكى، تاجر ذهب بالقاهرة، ارتفاع الطلب على الذهب خلال أكتوبر الماضى بنسبة 60%، مع ارتفاع بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا. أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 718.25 جنيه عيار 21 سجل 838 جنيها عيار 24 سجل 957.75 جنيه

وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 5-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الدولار اليوم: نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: 18.32 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.72 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.