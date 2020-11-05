شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تنفيذ أعلى برج فى أفريقيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن معدل تنفيذ البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصل حالياً إلى الطابق 49، كما وصلت أعمال بناء الجزء العلوى من الهياكل الفولاذية للبرج الأيقوني إلى الطابق 36، ليصل ارتفاعه إلى 240 متراً.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

ويُعد البرج الأيقوني واحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وسوف يصبح البرج فريدًا من نوعه من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ على المستويين المصري والأفريقى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق احدث النظم العمرانية ليشكل ايقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع.

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وأشاد بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولي المشروع، أنه سيتم الانتهاء من 10 أبراج قبل نهاية العام، مشددا على اهمية سرعة إنجاز هذا المشروع.



العمل متواصل على مدار الساعة بالبرج الأيقوني

صوره ليلية لأبراج العاصة الإدارية



منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية