شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 5/ 11 / 2020 فى سوق السمك بالعبور :- البلطى المزارع " 1 " 21 – 24 جنيها للكيلو

البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو

البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو

البلطى الفيليه 30 – 100 جنيها

البوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو

البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .

المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو

مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو

المرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو

سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو

البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو السمك الثعابين 50 – 210 جنيها Advertisements

المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو

المكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو

المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو

برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو

موسى 65 – 85 جنيها للكيلو

القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو

البياض الأملس " 1 " 65-85 جنيها للكيلو

البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو

القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو

الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو

الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو

الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو

الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو

السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو

الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .

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