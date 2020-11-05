شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يشترى حصة 2.04% فى ريلاينس ريتيل فنشرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، اليوم الخميس إنه اشترى حصة 2.04% في ريلاينس ريتيل فنشرز المحدودة مقابل نحو 1.3 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان إن الاستثمار سيعزز بشكل أكبر وجود الصندوق في اقتصاد الهند النشط وقطاع التجزئة الواعد، مضيفا "يأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 بالمئة في منصة جيو بلاتفورمز، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة السعودى يشترى حصة 2.04% فى ريلاينس ريتيل فنشرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.