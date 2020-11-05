الاقتصاد

وزير الإسكان يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى جون ماجوفولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة، متجها إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزانى "جون ماجوفولى"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمقرر إجراؤها  اليوم الخميس 5/11/2020 بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.

 

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ومن المقرر أن يزرو وزير الإسكان، مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتى المقاولون العرب و السويدى إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب،  وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

 

 

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