شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الخميس 5-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 5-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع أمس.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس. وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمئة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8 بالمئة.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.38 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.33 جنيه.

18.50 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.16 جنيه.

18.49 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.53 جنيه.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

18.31 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.42 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.30 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.28 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.