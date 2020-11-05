شكرا لقرائتكم خبر عن لجام للرياضة تُطلق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة “وقت اللياقة إكسبرس".

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن النادي سيعمل على مدار 24 ساعة وسط احتوائه على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة وأحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

ويُذكر أن وقت اللياقة إكسبرس هي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.

وبحسب البيان، تخطط الشركة لافتتاح 20 نادياً من فئة وقت اللياقة إكسبرس خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. حيث ستشكل الإضافات الجديدة غالبية هذه الأندية كما ستتضمن كذلك تحويل لبعض أندية الشركة الحالية.

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هذا وستكون الأندية في مواقع ملائمة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة.

وأفادت الشركة، بأن تلك الأندية ستكون ممكنه رقمياً وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النوادي الرياضية أكثر سهولة كجزء من رؤية السعودية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 48.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.