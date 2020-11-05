"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 200 مليون ريال مع بنك البلاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد بقيمة 200 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن التمويل عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد كل عام فى شهر أغسطس، علماً بأن التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتوسعات رأسمالية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 858 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات للطن.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
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