شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المجموعة السعودية" تتراجع 47% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 46.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 160 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 225 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 410 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 31 مليون ريال، مقابل 83 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

وانخفضت المبيعات إلى 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 143 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 544 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسارة بلغ 229 مليون، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.