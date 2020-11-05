شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسعار يهبط بأرباح بتروكيم 32% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المُعلنة اليوم الخميس، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 31.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 117 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 171 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 192 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 335 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض أسعار منتجات الشركات التابعة بشكل أساسي.

وانخفضت المبيعات إلى 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 22 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 542 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسارة بلغ 229 مليون، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.