شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوعين مع اقتراب "جو بايدن" بقوة من رئاسة الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة ، مع اقتراب "جو بايدن" بقوة من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 367.23 نقطة الأعلى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع تصدر المرشح الديمقراطي"جو بايدن" السباق الانتخابي المشتعل فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود القطاع بقوة فى الولايات المتحدة بقيادة سهم فيسبوك.

حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

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جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ،والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، يتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية هناك بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع.

وأسواق المال العالمية تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 قرابة 2.0% ،لتسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس بنسبة 1.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.