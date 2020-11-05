شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها القوية التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل اقتراب جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري لتحديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.9% إلى 1,919.14$ الأعلى منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,902.53$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,902.18$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، ومع تذبذب الأسعار الذي سيطر على معظم أسواق المال العالمية فى ظل تطورات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.7% ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين عند 92.84 نقطة ، عاكسا الهبوط الواسع حاليا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب ومعظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع اقتراب جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب" ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

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ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ،والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، يتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية هناك بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع.

وأسواق المال العالمية تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

تبحث أسواق المال العالمية عن المزيد من الأدلة الجديدة التي تخص مستقبل الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى البلاد ،الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر لتعافي للاقتصاد الأمريكي قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.5 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,252.42 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.