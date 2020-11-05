شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلي عن ذروة أسبوع فى انتظار النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بنحو 2% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع انتظار المتعاملون نتائج الانتخابات الرئاسية المشتعلة فى الولايات المتحدة ،والتي يتصدرها حتى الآن المرشح الديمقراطي جو بايدن ، ويكبح الخسائر الهبوط الواسع فى مخزونات الخام الأمريكية ،بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام تحالف أوبك بلس بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.2% إلى مستوي 38.30$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.15$، وسجل أعلى مستوي عند 39.16$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.0% إلى مستوي 40.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.17$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 39.23$ للبرميل ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.75% ، وسجلت مستوي 41.32$ للبرميل الأعلى منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تنتظر الأسواق بشغف الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المتوترة فى الولايات المتحدة ،حيث يتصدر السباق الانتخابي المشتعل حتى الآن جو بايدن بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي ، أي إنه على بعد 6 أصوات فقط حتى يصبح رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ،والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية ،سوف يساعد كثيرا على إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة ، بهدف دعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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وفى حالة فوز بايدن أيضا ،سوف تتخذ الولايات المتحدة نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ، بما يعني انحسار الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يصب فى صالح الاقتصاد العالمي.

النقطة السلبية التي يراها خبراء الطاقة فى فوز بايدن ، تزايد احتمالات تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران المفروضة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ،والتي قلصت كثيرا صادرات النفط الإيراني.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثالث انخفاض أسبوعي فى غضون شهر ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 484 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتوالي إعلان الحكومات العالمية فرض حالة الإغلاق لوقف الانتشار السريع للموجة الثانية للفيروس التاجي ،المتوقع تدمير أي بوادر لتعاف مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

ولذلك يفكر تحالف "أوبك بلس" بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا جديا فى تأجيل زيادة الإنتاج المقررة مع مطلع كانون الثاني/يناير القادم.

وينفذ التحالف العالمي حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.