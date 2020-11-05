أوراكل يتلون بالأحمر – تحليل – 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليمحو مكاسبه المبكرة بتلك الجلسة ويحولها لخسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.55% ليفقد السهم نحو 31 سنت ويستقر على سعر 56.49 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولته تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.45، ليستهدف مستوى الدعم 53.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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