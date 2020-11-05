أدوبي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.34% أو بما يعادل 9.75 نقطة ويستقر على سعر 427.00 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 477.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 438.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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