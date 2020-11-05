شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يعيد اختبار مقاومة خط اتجاه – تحليل – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة إيه إم دي (AMD) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 6.23% بما يعادل 4.77 نقطة ليستقر على سعر 81.35 دولار، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بها، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويتزامن ذلك مع إعادة اختباره لخط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 73.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه