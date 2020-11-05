شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون ينجح في التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أمازون (AMAZON) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في استعادة تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.32% بما يعادل 192.75 نقطة ليستقر على سعر 3,241.16 دولار، وأيضاً ينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليفتح الباب أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب.

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3,082.53، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,545.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد