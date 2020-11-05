شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحيط نفسه بالعلامات الإيجابية – تحليل – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليستعيد تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.15% بما يعادل 1.14 نقطة ليستقر على سعر 37.33 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 36.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 39.14 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد