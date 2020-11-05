شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.7325 ثم 0.7413 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7120 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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