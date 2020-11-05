شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت صعوداً بعد اختبار مستوى 40.23 هذا الصباح، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 42.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد