شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح، ولا زلنا ننتظر الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 39.80 ثم 41.45 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 37.55 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد