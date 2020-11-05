شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة الآن في طريقه نحو الهدف الرئيسي المنتظر عند 25.06، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 26.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد