شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1901.80، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1934.86 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيسبب اندفاع صاعد يحمل السعر إلى 1967.90 بشكل مباشر، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1901.80 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد