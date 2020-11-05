شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن تمديد موعد بيانات التحقيق بشأن البنك المركزى لـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبناني، إن الموعد النهائي لتقديم بيانات التحقيق الجنائي بشأن البنك المركزي سيجري تمديده 3 شهور. وكان قد قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية. Advertisements وطلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.

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